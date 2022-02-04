Посол Украины Евгений Корнийчук вызван в МИД Израиля для разъяснения своего заявления.

Об этом пишет израильское издание The Times of Israel.

Напомним, все началось с заявления главы МИД Израиля Яира Лапида. Накануне он выразил обеспокоенность, что кризис между Россией и Украиной отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерной сделке, которые проходят в Вене. По его мнению, ситуация на границе с Украиной не будет обостряться в ближайшее время. Он также добавил, что США должны уделить этому вопросу (Ирану) более пристальное внимание.

В ответ на это Корнийчук написал гневный пост, в котором подчеркнул, что Россия не конфликтует, а агрессивно и цинично ведет войну против Украины. Он также добавил, что если в Европе разразиться полномасштабная война, помогать Израилю будет некому — «останется лицом к лицу с иранской угрозой»:

«Жаль, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, г-н министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные массенджи своих сильнейших союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой возможности полномасштабного военного вторжения России в Украину. Разделяя обеспокоенность Израиля по поводу ядерной программы Ирана, осмелюсь предположить, что если в Европе разразится полномасштабная война, Израиль останется лицом к лицу с иранской угрозой».