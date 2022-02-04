Российский Минздрав расширил раздел «Побочные действия» инструкции вакцины «Спутник V».

Как сообщают российские СМИ, туда внесли остеоартрит и фотофобию (светобоязнь). Фармацевты утверждают, что вероятность возникновения остеоартрита и фотофобии оценена как «нечастая» — по классификации ВОЗ, побочный эффект может встречаться у каждого 100-го или 1000-го, получившего вакцину.

Напомним, также в побочных эффектах «Спутника»: желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диспепсия (расстройства), заложенность носа, першение в горле, ринорея, увеличение регионарных лимфатических узлов, головная боль, головокружения и обмороки.

Отметим, с лицензированием российской вакцины до сих пор проблемы. Официально Всемирная организация здравоохранения еще не рекомендовала ее к экстренному применению.

Накануне министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник» в обмен на открытие КПВВ на Донбассе.

Израиль разрешил въезд в свою страну тем, кто вакцинировался российским «Спутником V», однако по прилету они все равно обязаны сдать серологический тест (на наличие антител в крови). При этом, даже после положительного результата, они должны оставаться на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста на третий день после прилета.

