В Украину идут атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут снег, мокрый снег и усиление ветра, однако в стране потеплеет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Наталки Диденко. Мероприятие Осадки 5 февраля охватят западную часть Украины. Ночью с пятницы в субботу ожидается около 0 градусов. В воскресенье будет еще теплее до +3. Центр Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Температура воздуха в воскресенье предполагается в течение дня 0+3 градуса. Юг Юг почувствует приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля. В воскресенье в регионе ожидается потепление до +6. Восток Так же и на востоке, осадки будут вечером в субботу. В субботу будет охлаждено, а в воскресенье будет теплее, до +3. Север В ближайшую ночь еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов, на севере -7-12 градусов. Температура воздуха в воскресенье предполагается в течение дня 0+3 градуса. Общий прогноз Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами к штормовым порывам. Этот переход к южному направлению приведет к потеплению. Но в ближайшую ночь еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов. Прогноз в Киеве Завтра в Киеве будет идти снег, днем переходить в мокрый снег. В ближайшую ночь -6-9 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели, усилится ветер. В воскресенье существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода. Напомним, украинцев предупредили о нарушении движения транспорта из-за непогоды. Ранее сообщалось, что после снегопадов в Киеве ударит мороз до -7.