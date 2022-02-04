В возрасте 70 лет скончался Заслуженный артист Украины Борис Триус.

Об этом сообщает «Первый театр».

Актер отдал служению сцене 45 лет своей жизни. Официальную причину смерти в театре не озвучили, «НВ Львов» пишет, что последние несколько лет Триус болел после перенесенного инсульта. В спектаклях он уже учувствовал.

Актер родился в 1951 году в городе Лохвица Полтавской области. В школьные годы он являлся активным участником драматического кружка. Окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого и прошел службу в армии. Впоследствии актер работал в Закарпатском и Киевском театре имени Ивана Франко. С 1973 года он был актером Львовского театра юного зрителя имени Горького (ныне Первый украинский театр для детей и юношества).

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