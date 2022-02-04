Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2021 года. Экономика выросла на 5,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата. В то же время по сравнению с III кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,8%. Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году. По оценке Госстата, в I квартале 2021 года падение составило 2,2%, во II квартале 2021 года рост – 5,7%, в III квартале рост – 2,7%. Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%. Отметим, что в Государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.