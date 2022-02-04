Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака. Важно знать, почему возникает болезнь, как ее профилактировать и снизить риск появления онкологических заболеваний в целом. В частности, не каждое образование в тканях человека перерастает в рак. Однако в некоторых случаях риск развития онкологии очень высок, сообщает Центр общественного здоровья. Почему возникает рак Так, раковые клетки отличаются от нормальных из-за генных мутаций. Они могут возникать как из-за наследственности, так и под влиянием перенесенных заболеваний, канцерогенов, возраста, алкоголя, никотина, плохой экологии и ультрафиолета. В отличие от здоровых клеток, раковые: начинают бесконтрольно расти и делиться; игнорируют сигналы организма, когда он пытается остановить их разделение; разносятся через кровь и лимфу в другие органы; прорастают в здоровые органы и ткани, разрушая их. Всегда ли можно вылечить рак Врачи говорят, что успеваемость лечения рака человека зависит от типа болезни и стадии, а также от лечения. Поэтому, чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление. Как не заболеть раком Бросить курить Этот фактор является одним из основных. Может возникнуть рак легких, полости рта, горла, гортани, поджелудочной железы, мочевого пузыря, шейки матки и почек. К тому же, влияние пассивного курения может увеличить риск развития рака легких. Здоровое питание Овощи, фрукты, нежирное мясо птицы, цельнозерновые продукты должны быть в рационе постоянно, в отличие от фаст-фуда и переработанных продуктов (колбаса, консервы). Следите за весом Медики говорят, что именно с избыточным весом связано более 20% развития всех видов рака. Нужно быть физически активными хотя бы полчаса в день. Не загорайте на солнце с 10:00 до 16:00 Да, в это время солнечные лучи самые агрессивные и откажитесь от солярия. Используйте солнцезащитные средства SPF 30+ в течение года. Рак кожи – один из самых распространенных видов рака, который можно предотвратить. Прививка Как известно, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки или гепатит. А это приводит к раку печени. Однако это можно предупредить с помощью вакцинации. Регулярно посещайте врача Скрининги у врачей разных типов рака увеличивают шансы раннего обнаружения болезни. В частности, если выявить рак на ранней стадии, высока вероятность положительных результатов и успешного преодоления заболевания. Ранее мы сообщали, что медики опровергли пять популярных мифов о причинах рака. Также мы писали, что названы овощи, повышающие риск рака желудка.