Видеохостинг Youtube удалил попавшие под санкции СНБО каналы "Первый независимый" и UkrLive. Также были заблокированы и аккаунты боевиков. Подробности блокировки украинских каналов – в материале РБК-Украина. Каналы Первый независимый и UkrLive были заблокированы видеохостингом Youtube. Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее ввел по ним санкции. Как отмечает видеохостинг, они были заблокированы из-за "нарушения правил сообщества Youtube". В то же время после их удаления появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.

Также были заблокированы каналы, связанные с боевиками "ЛДНР". Речь идет о: луганский информационный центр; государственную телекомпанию "ЛНР"; министерство информации "ДНР"; народную милицию "ДНР"; народную милицию "ЛНР". Напомним, РБК-Украина писала об обновлении от Youtube. Платформа сменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.