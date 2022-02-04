YouTube заблокировал трансляцию каналов UkrLive и «Перший Незалежний», которые с конца 2021 года находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

При попытке открыть каналы на YouTube, на экране появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube» или «Этот аккаунт недоступен».

При этом «Перший Незалежний LIVE» уже обновил площадку, создав новый канал.

https://www.youtube.com/watch?v=BSX6o0__iCc

Напомним, санкции СНБО введены в декабре 2021 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Под их действие попали компании «Тайм Медиа», «Телепростір» и «Медиахолдинг Новости». В ООО «Тайм Медиа» входит телеканал «Перший Незалежний», созданный журналистами трех каналов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которые ранее уже были заблокированы (112, NewsOne, ZIK). ООО «Телепростір» – это телекомпания UKRLIVE, принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Министерство финансов США внесло в санкционный список четырех граждан Украины.