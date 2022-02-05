Компания Apple планирует представить новый бюджетный iPhone и обновленный iPad. Презентация 8 марта положит начало потенциально рекордному году по запуску продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. По словам источников издания, презентация станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Как и другие недавние запуски компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация, а не личная. Планируется, что новый смартфон станет обновленной версией iPhone SE. Впервые эта бюджетная модель была представлена в 2016 году. В 2020 году вышел iPhone SE второго поколения. У смартфона третьего появятся поддержка 5G, усовершенствованная камера и более быстрый процессор. При этом дизайн по сравнению с предыдущей версией не поменяется, пишет Bloomberg. Напомним, компания Apple запатентовала ноутбук по керамике. Устройство может быть оборудовано сенсорными кнопками.