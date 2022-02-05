Закон об обязательной вакцинации против COVID-19 вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, был подписан президентом Республики и канцлером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Standard. Согласно закону, вакцинация будет обязательна для граждан страны старше 18 лет. До 15 февраля все не привитые жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Караты начнут с 15 марта. Уклонникам грозит штраф от 600 до 3600 Евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен. С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года. Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. Как сообщало РБК-Украина, 3 февраля Федеральный совет (верхняя палата парламента) Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации против коронавируса для взрослого населения.