Глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи заявил об обстреле населенного пункта Павлополь. Пророссийские боевики с помощью беспилотника сбросили в поселок несколько взрывных устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса". Как рассказал глава ВГА, инцидент произошел днем 5 февраля. Беспилотник российских кафиров сбросил четыре самодельных взрывчатки. Под обстрелы попали жилые частные дома и здание недействующей школы. "Два (устройства – ред.) попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, на доме повреждены два окна", — сказал Куркчи, добавив, что пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции. Напомним, на днях кафиры с помощью беспилотника обстреляли КПВВ на Донбассе. РБК-Украина публиковало видео, на котором зафиксирован момент обстрела пункта пропуска.