Киевское "Динамо" разошлось миром с болгарским "Левски" в контрольном поединке. На гол чемпиона Украины в первом тайме софийцы ответили после перерыва. Подробнее о спарринге – в отчете РБК-Украина. "Динамо" реализовало фактически первый по-настоящему опасный момент. Комбинация с участием Сидорчука и Кендзеры завершилась прострелом в штрафную, где Виталий Буяльский пробил в противоход киперу. На старте второй половины киевляне могли удвоить преимущество. Это Цыганков прорвался флангом и выполнил передачу в уголовную зону. Но там Ванат не смог пробить в ворота. Имел момент и Де Пена. Но под удар уругвайца вовремя устремился защитник. Упустил свой случай и Кулач , которого вывел на ударную позицию Цыганков. В конце концов, реализацией похвастался "Левски". На 76-й минуте Димитар Костадинов перехватил мяч в центре поля, продвинулся в штрафную "Динамо" и классно пробил в угол ворот Бойко. Контрольный поединок "Динамо" – "Левски" – 1:1 Голы: Буяльский, 32 – Костадинов, 76 Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витинью, Антюх – Шкурин 2-й тайм: Бойко – Тимчик, Бурда, Боль, Караваев – Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), Де Пена, Витинью (Кулач, 67), Цыганков – Ванат Напомним, что ранее "Динамо" перестреляло сербские "Чукарочки" (3:2), уступая два мяча после первого тайма.