Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сформировала в Черниговской области избирательную окружную комиссию на довыборах Верховной Рады. В нее включили 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК. "ЦИК сформировал окружную избирательную комиссию округа №206 (Черниговская область) на выборах 27 марта", — говорится в сообщении. Отмечается, что в нее вошли 18 человек, включая пятерых представителей от депутатских фракций, представленных в Верховной Раде. Напомним, довыборы в Раду по 206 округу назначали в связи с гибелью народного депутата Антона Полякова в октябре прошлого года. Детальнее о претендентах на вакантное место в парламенте и политические расписания — в материале РБК-Украина "Ударный округ. Зачем кличку депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа".