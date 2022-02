"Эйфория", провокационная школьная драма с Зендаей в главной роли, официально получит третий сезон. О продолжении сообщили создатели "Эйфории" в официальном Twitter-аккаунте сериала, подтвердили также представители HBO. В настоящее время транслируется второй сезон сериала, а восьмой и последний эпизод запланирован на 27 февраля.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC — euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022 Исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси отметила, что создатель "эйфории" Сэм Левинсон, Зендая, а также все актеры и участники съемочной группы подняли сериал к 2 сезону на еще более высокий уровень. В HBO счастливы продолжать работать с командой Сериал рассказывает о жизни молодой Ру Беннет(Зендая), пытающейся избавиться от наркотической зависимости и найти свое место в мире. В 1-м сезоне девушка познакомилась с Джулсом Вон (Хантер Шефер), благодаря которой ей стало легче управлять своими чувствами и контролировать желание вернуться к наркотикам. Однако в финале сезона Джулс покинула город, после чего Ру сорвалась. Во 2-м сезоне Ру продолжила бороться с зависимостью – однако на ее пути к трезвости начали возникать новые трудности. При этом Ру решила наладить отношения с вернувшейся Джулс. В то же время в жизни Мэдди (Алекса Деми), Нейта (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) возникли новые проблемы. Второй сезон стартовал в январе 2022 года и сразу существенно увеличил свою популярность. Так, первая серия привлекла на HBO 2,4 млн. пользователей и побила рекорд по просмотрам за всю историю платформы. Следующие серии на стриминге посмотрели уже более 13 млн человек. Раньше мы писали, как в новом эпизоде "Эйфории" воспроизвели сцены из мирового искусства