Желая позаботиться о своем здоровье, мы часто сосредотачиваемся на диете и спорте, но мало уделяем внимание ментальному здоровью и психологическому комфорту. Новые исследования показывают, что заботиться о себе, проявлять любовь и сочувствие к себе не просто приятно, но необходимо, ведь столь бережное отношение помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов. Исследователи из Университета Питтсбурга и Университета Иллинойса в Чикаго провели интересный эксперимент. Выводы специалистов опубликованы в издании Health Psychology. В эксперименте ученых приняло участие 195 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Никто из них не имел сердечно-сосудистых заболеваний в начале исследования, и все они должны были заполнить анкету.

Любовь и забота о себе – лучшая профилактика болезней сердца (www.pexels.com) Вопросы были составлены таким образом, чтобы объективно оценить, насколько каждая женщина участлива к себе и проявляет ли она признаки депрессии. Например, женщины должны были оценить, как часто они были критичны к себе и своим недостаткам, а также признаться, заботились ли о себе в тяжелое время. Затем исследователи измерили у каждой участницы индекс массы тела, артериальное давление, уровень липидов и сахара в крови, а также произвели УЗИ сонных артерий. Это помогло точнее проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы женщин. Результаты оказались удивительными. Женщины, набравшие более высокие баллы по шкале самосочувствия, имели более тонкие стенки сонных артерий и отсутствие стеноза (заболевание, при котором холестерин откладывается в толще стенки) или меньшее количество холестериновых бляшек на стенках сосудов по сравнению с женщинами, набравшими более низкие баллы. Примечательно, что показатели остались практически на прежнем уровне даже после того, как ученые учли уровень физической активности, соблюдение диеты и привычку курить. Напомним, что раньше мы публиковали рецепт целебного и вкусного напитка, который оздоровит организм. Кстати, ученые рассказали, как можно похудеть без усилий, не вставая из-за стола.