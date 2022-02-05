На Олимпийских играх в Пекине прошла первая биатлонная гонка. 20 команд пробежали смешанную эстафету. Об этом сообщает РБК-Украина. На первом этапе за сборную Украины выступала Валентина Семеренко , полностью провалившая гонку. Валентина на первой стрельбе заработала два круга штрафа, а затем еще один на стрельбе стоя. Семеренко, для которой это уже пятая Олимпиада, передала последнюю эстафету с отставанием от лидера в 3,27 минуты и имея 50 секунд отставания от предпоследнего места. На втором этапе бежала Юлия Джима . И уже со старта она начала догонять своих ближайших соперниц. Стрельба лежа Джима прошла без дополнительных патронов и подняла нашу сборную на 18 позицию. На "стойке" Юлия использовала два дополнительных патрона и подняла нашу команду на 14-е место на передаче эстафеты, отставание от лидера составило 2,35 минуты. Далее бежал Артем Прима , на стрельбе лежа он использовал три дополнительных патрона. На стрельбе стоя Артем использовал один дополнительный патрон и передал эстафету на 12-й позиции с отставанием 2,41 минуты. Финишером нашей команды был Дмитрий Подручный . И уже на "лежке" у Дмитрия возникли проблемы, и он пошел на штрафной круг. Последнюю стрельбу в гонке Подручный прошел идеально и финишировал на 13 месте. Лидеры за гонку сменялись неоднократно. И перед последним кругом гонки на первом месте шла команда ОКР, опережавшая на две секунды Францию и десять секунд Норвегию. Однако на финишном круге Йоханнес Бе догнал Кантена Фийона-Майе и Эдуарда Латыпова. А уже на финишной прямой норвежец принес золото команде, Франция из сереброма, бронза в ОКР. Смешанная эстафета 1. Норвегия (3+13) 1:06:45,62. Франция (3+11)+0,93. ОКР (1+13)+1,54. Швеция (0+1+3)+41,05. Германия (2+18)+1:05,56. Беларусь (2+14) +1:14,6…13. Украина (4+15) +3:36,1 Напомним, что первое золото Олимпийских игр – 2022 завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг.