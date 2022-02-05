Магнитные бури в течение февраля будут несколько раз влиять на самочувствие людей. Так, после зафиксированных сильных ударов в начале месяца, прогнозируется возбуждение магнитосферы и в дальнейшем, к концу зимы. Когда именно ожидаются сотрясения в феврале и как уберечься от их негативного воздействия – читайте в материале ниже. Календарь магнитных бурь В последнем месяце зимы, по информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, прогнозируется 5 таких трясок магнитосферы Земли, включая и сегодняшнее возбуждение, 5 февраля. Последующие ожидаются 6, 10, 18 и 25-го. В отличие от бури с красным уровнем G1, накрывавшей 2 числа, остальные будут несколько слабее и указываются в расчетах под отметкой KP4, что означает беспокойное магнитное поле.

Календарь магнитных бурь в феврале (фото: tesis.lebedev.ru) Воздействие магнитных бурь и способы защиты Магнитная (геомагнитная) буря – нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей нашу планету. Явление влияет на самочувствие некоторых людей (в том числе — у метеозависимых, пожилых и людей с хроническими заболеваниями). В чем может выражаться: возникновение головной боли и головокружение тошнота и потеря аппетита, появятся проблемы со сном (бессонница), или же будет чувство сонливости, могут обостриться хронические заболевания, повышенная раздражительность или же наоборот – апатия и вялость, перепады давления, учащенное сердцебиение. Медики рекомендуют в периоды геомагнитных сотрясений и бурь соблюдать правильный распорядок дня, полноценно высыпаться, снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение. Также в рационе лучше ограничить употребление жирной, острой, соленой и вредной пищи. Количество кофе нужно снизить, а алкоголь и никотин исключить совсем. Людям с хроническими заболеваниями следует ограничить нагрузку, больше отдыхать и не лишним будет держать необходимые лекарства под руками. Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие способы помогают избавиться от метеозависимости навсегда.