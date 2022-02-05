Часто хозяйки готовят еду в духовке. Все потому, что там блюда будут гораздо полезнее жареных на сковороде. Однако когда доходит до самого процесса, в некоторых рецептах непонятно, что подойдет фольга или пергамент. Об этом пишет mirhitrostey. Для чего алюминиевая фольга Да, фольга используется для приготовления при высоких температурах. Этот показатель для большинства блюд начинается с 200-210 градусов. Также можно использовать фольгу для приготовления блюд на открытом огне. В частности, если вы готовите пирог, и если верхушка уже начинает подрумяниваться, а центр еще не спекся, тогда поможет алюминиевая фольга. Нужно просто накрыть форму с пирогом одним слоем и завернуть края.

Как правильно использовать фольгу (freepik) Кроме того, приготовленную еду можно завернуть в фольгу, ведь она не пропускает тепло наружу. Как использовать пергаментную бумагу Такая бумага наиболее часто используется при приготовлении в духовке. Он поможет без проблем достать пирог или любое другое блюдо из формы, если выстелить дно бумагой. Использовать пергаментную бумагу можно для изготовления печи при температурах до 200 градусов. Конечно, она не начнет гореть из-за больших показателей. Однако пергамент может потемнеть и крошиться. Бумага для выпечки идеально подойдет для изготовления разных трафаретов. Для начинающих кондитеров это именно то. Достаточно просто нарисовать на пергаменте подходящую форму и вырезать ее ножницами. После этого приставь трафарет к пирогу или торту и припыли сверху сахарной пудрой или какао.

Как правильно использовать пергаментную бумагу (freepik) Также если нужно измельчить печенье или орехи, то поможет такая бумага. Для этого сверните кусок бумаги пополам и посередине насыпьте тот продукт, который нужно раздробить. Затем заверни пергамент еще раз и ударьте кухонным молоточком или скалкой. Раньше мы сообщали о продуктах, которые категорически нельзя готовить в фольге. Также мы писали, какие ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов.