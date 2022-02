12 февраля в 18:30 состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022. За право представлять Украину на песенном конкурсе, который пройдет в Турине в мае, сразятся Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. А вот определять, кто поедет в Италию, будут авторитетные члены жюри. Кто они – читайте в материале Styler ниже . Тина Король В 2006 году в Афинах Тина Кароль с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении, где заняла седьмое место. Певица будет в жюри не в первый раз. Да, в позапрошлом году она уже была среди экспертов, которые определяли, кого отправлять на Евровидение от нашей страны. За свою 19-летнюю музыкальную карьеру у народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol) Ярослав Лодыгин А вот режиссер Ярослав Лодыгин впервые будет жюри Нацотбора. "Испытываю большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", — комментирует он. Лодыгин в 2019-м стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста (самая известная его работа – "Дикое поле"). Ярослав является продюсером и автором идеи документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла". Он является одним из основателей музыкальной премии A-Prize.

Ярослав Лодыгин (фото: instagram.com/lodygin) Джамала Джамала уже раньше была судьей Нацотбора на Евровидении (в 2017-2019 годах), а также приносила в 2016 Украине победу как участница этого международного музыкального конкурса с авторской песней "1944", о депортации крымскотатарского народа. "Очень приятно вернуться в Национальный отбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года – он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом", – отметила. народная артистка. Певица пожелала успеха всем участникам и добавила, что болеет абсолютно всех, хотя призналась, что слышала лишь несколько песен. "Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это усложняет оценивание, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", — добавила Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa) Добавим, что ведущей основной сцены Нацотбора станет Мария Ефросинина, а за кулисами будет работать талисман украинского Евровидения – Тимур Мирошниченко. Важно! Жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования. А вот Сергей Притула, ведущий Нацотбор с 2017 года, отказался от участия в этом песенном мероприятии.