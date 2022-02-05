Украинские звезды часто блестят на светских мероприятиях и активно ведут соцсети, где хвалятся своими роскошными выходами в брендовых аутфитах. Многие из них предпочитают не только сценические, но и обыденные образы от именитых дизайнеров, а стоимость их луков достигает сотен тысяч гривен. Styler сделал подборку самых дорогих вещей в гардеробе Тины Кароль, Насти Каменских, Наде Дорофеевой и Маше Ефросининой. Тина Король В гардеробе украинской поп-дивы крепко "обустроились" вещи от кутюр и всемирно известных брендов, а также она любит носить одежду от украинских дизайнеров, и сама выпускает обувь и аутфиты в коллаборации с отечественными марками. Кароль признается, что дружит с лондонским дизайнером David Koma, вещи которого носят Бейонсе, Шерил Коул, Леди Гага, Рианна и Кайли Миноуг. У Тины также немало лугов от кутюрье. Например, в прошлом году она блистала в костюме в сеточку, состоящую из рубашки с кристаллами и широких брюк, стоимостью около 107 тыс. грн (2395 долларов).

Тина часто одевает наряды от David Koma (facebook.com/tina.karol) Пожалуй, одним из самых дорогих и эффектных нарядов для светского выхода певицы стало прозрачное белое платье с рюшами от британского бренда Aadnevik, стоимостью около 350 тыс. грн. Тогда она дополнила лук украшениями от Balenciagа. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) Также Тина была замечена в роскошном платье от французского бренда Alexandre Vauthier, а ее стоимость достигла 190 тыс. грн. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) Кароль рассказывала о знаковых нарядах в своем гардеробе, которые обошлись ей в немалую сумму, а некоторые создавались за границей специально под украинскую звезду. Настя Каменских Настя Каменских не скрывает, что она – упорный шопоголик. Однажды звезда показала поклонникам свою значительную гардеробную – все полки были заставлены разнообразной обувью, которую певица коллекционирует. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) В одном из интервью на вопрос, о самой дорогой вещи в шкафу Настя ответила — сумки и обувь, а также уточнила, что предпочитает разные бренды, в том числе и масс-маркеты. "В моем гардеробе есть вещи и люксовых брендов, и масс-маркета. Мне совершенно неважен бренд, стоимость одежды, главное, чтобы экстравагантно и стильно. Вообще считаю, что цена не столь существенная, а вот умение миксовать и совмещать – залог крутого лука" , — как-то призналась Каменскому изданию Viva! Надя Дорофеева Надя Дорофеева как-то призналась, что сменила демократические бренды на более статусные, хотя по-прежнему любит масс-маркет и не прочь поискать в секонд-хенде эксклюзивные и интересные вещи, например ретро-очки и объемные пиджаки. В гардеробе звезды есть сумка в 40 000 грн от Louis Vuitton. Кстати, эту брендовую вещь артистке представил ее продюсер Потап. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva) В одежде для Нади на первом месте – удобство, она – фанатка oversize. Ее любимые марки – Alexander Wang, PUMA, Сeline. Одеваться с головы до ног в сплошные бренды певица считает языкетоном. "Самые дорогие вещи в гардеробе — концертные костюмы, потому что их шьют на заказ. Горжусь еще сумкой Celine, которую мне подарил мужчина. Мне кажется, она стоила чуть больше 1000 евро", — призналась звезда в интервью The Village Украина. Маша Ефросинина Маша Ефросинина считается одной из самых стильных и элегантных украинских знаменитостей. Она признается, что к собственному имиджу шла упорно и долго. Сама звезда определяет свой стиль как elegant chic, о чем рассказывала в интервью Harper's Bazaar.

Маша Ефросинина любит вещи от ведущих мировых брендов (instagram.com/mashaefrosinina) Ведущая отмечает, что любит европейских дизайнеров и известные бренды. Если ей нужно блистать на западе, то в ход идет тяжелая артиллерия – Gucci, Valentino, Prada. Телезвезда обожает шоппинг в Нью-Йорке. В гардеробе Маши есть дорогая и знаковая вещь – именная сумка Dior с вышитым на ней именем. Такой роскошный подарок на юбилей ей сделали сестра Елизавета и мама Людмила. "Однажды мы зашли с Лизой в бутик Dior, и я спросила у консультантов о возможности вышить на сумке имя. Тогда мне сказали, что подобную услугу оказывают только в Париже. Лиза запомнила это и провернула грандиозную операцию, чтобы в день рождение вручить мне сумку с моим именем", — вспомнила Ефросинина. Раньше мы рассказывали о самых дорогих подарках звезд от поклонников.