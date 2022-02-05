Зимние Олимпийские игры продолжаются в Пекине. Сегодня исторической победой завершилась смешанная эстафета по шорт-треку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады. За олимпийские медали в финале A соревнований боролись команды Китая, Италии, Венгрии и Канады, после того как нидерландская сборная, являвшаяся фаворитом турнира, победила в финале Б. Практически сразу после выстрела стартового пистолета произошла масштабная авария, из-за которой старт пришлось повторить. Однако следующая авария вывела Канаду и Венгрию по борьбе. Китайские спортсмены уверенно лидировали в последнем круге и смогли добыть в борьбе свое первое "золото" Пекина. Кроме того, это первое "золото" китайской сборной в смешанной эстафете по шорт-треку в истории Игр. Результаты соревнований: "золото" – Китай (время: 2:37.348); "серебро" – Италия (время: 2:37.364); "бронза" – Венгрия (время: 2:40.900). В настоящее время медальный зачет зимней Олимпиады в Пекине выглядит следующим образом: Напомним, Украина начала с провала биатлонную гонку Олимпиады. Также РБК-Украина рассказывало, кто завоевал первую золотую медаль Олимпиады в Пекине.