Алкогольные напитки способны разрушить наш сон или привести к ухудшению его качества. Наш организм и нервная система расплачивается практически за каждый бокал вина, который был выпит вечером. Об этом пишет The New York Times. Почему мы быстро засыпаем после алкоголя Алкоголь помогает быстрее уснуть – это факт. Но его влияние на организм сильно ухудшает качество сна и снижает его длительность. Один-два бокала запускают выработку аденозина, который сообщает мозгу об усталости клеток и о том, что пора отдохнуть. Медики и ученые сошлись во мнении, что спиртные напитки нарушают архитектуру сна, которая должна за ночь пройти полный круг. Как влияет алкоголь на сон "Вы расплачиваетесь за выпитый вечером алкоголь во второй половине ночи", — утверждает профессор медицины и психолог Калифорнийского университета доктор Дженнифер Мартин. Она объяснила, что в первую половину ночи, когда в крови циркулирует высокий уровень алкоголя, вы будете спать глубоко и без сновидений. Алкоголь действует на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), являющуюся главным тормозным нейромедиатором мозга и угнетает импульсы между нервными клетками. А также ГАМК оказывает успокаивающее действие. Но потом, когда уровень алкоголя станет снижаться, мозг начнет перегружаться и прервет сон. Чем больше вырабатывается аденозин, тем меньше становится мелатонина — гормона, который отвечает за качество сна, циркадные ритмы и регулирует изменение фаз. 50 мл водки или 200 мл вина, один бокал пива – этого количества достаточно для снижения уровня мелатонина на 20%. Ну, кроме того – алкоголь является сильным мочегонным средством, а это значит, что вы проснетесь для похода в туалет. Еще одним неприятным фактором употребления алкоголя перед сном медики назвали храп. Спиртное является миорелаксантом и расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, нарушая нормальное дыхание. Это усложняет проблему с апноэ, когда дыхательные пути временно блокируются во время сна и не дают человеку дышать. Когда это происходит, человек просыпается, чтобы восстановить дыхание, а затем снова засыпает. Это может происходить за одну ночь до 10 раз, и качество сна начинает падать в разы. Как пить алкоголь и избежать рисков Если вы очень хотите вечером выпить алкоголь, то эксперты рекомендуют употреблять спиртное за несколько часов до сна и в небольших количествах. Оптимально – один бокал вина (150 мл) за четыре часа до сна. Это позволит организму вывести спиртное из крови до того, как вы войдете в первую фазу сна. Пива – не более 350 мл, а крепкий алкоголь – не более 45 мл. Пейте медленно, чтобы печень успевала обработать спирт. Обязательно закусывайте и не смешивайте спиртное с лекарством. Ранее мы писали о том, как понять, что у вас начался вечерний алкоголизм. А также рассказывали о том, что произойдет с вашим организмом, если вы будете выпить ежедневно бокал вина.