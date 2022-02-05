Период СССР считается временем тотального дефицита, отсутствия продуктов в магазинах. Поэтому полагают, что на столах стояли серые макароны и морская капуста. Но это не так и есть блюда, которые готовили в русских семьях постоянно, и они стали культовыми. Некоторые из них присутствуют в нашей жизни до сих пор. Какие блюда готовили советские хозяйки и как им это удавалось, рассказали на портале ossr. Действительно, при СССР некоторые продукты были настоящим дефицитом. Их не покупали, а доставали – например, сливочное масло. И хозяйки учились готовить из тех продуктов, которые были налицо. А иногда – фактически из ничего. Кстати, именно сложности с ингредиентами для сложных блюд привели к появлению множества простых и уникальных рецептов, которые используются и в настоящее время. Советский Оливье Да, этот салат был изобретен поваром-французом в 1860-х, и его готовили еще до революции. Но именно в СССР его стали готовить так, как мы его сейчас готовим. Достать рябчиков, раков или паюсной икры было невозможно. Поэтому в салате появилась отварная курица – в ресторанном варианте. А дома у него крошили обычную вареную колбасу. Туда же добавляли отварной картофель и морковь, яйца, соленые огурцы, зеленый горошек и лук. Все это заправляли домашним майонезом, солью и луком. И именно в таком виде этот салат стал невероятно популярным. В оригинальный рецепт этого салата от Люсьена Оливье входили: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус Провансаль с соевым маслом. А по версии 1904 года в салате были еще и телячий язык, паюсная икра, отварные раки, омары, пикули, соя-кабуль и французский уксус.

Салат Оливье Шуба Существует смешная легенда, что этот салат придумали комсомольцы в революционные времена Гражданской войны. И его название расшифровывается как "Шовинизма и Упадка – Бойкот и Анафема". И блюдо состояло из простых товаров, чем подчеркивалось его пролетарское происхождение. На самом деле впервые подобный салат начали готовить в XIX веке в скандинавской и немецкой кухне, и он назывался "селедочный". В поваренной книге 1845 года есть рецепт шведского салата, в котором на дно блюда укладывают норвежскую сельдь, а сверху выкладывают резаную свеклу, картофель, маринованные огурцы, яблоки и рубленые яйца. В СССР салат стал очень популярен после войны, и его рецепт сохранился без существенных изменений. В 1960-х его стали заправлять майонезом и стал постоянным атрибутом советских праздников. Часть ингредиентов исчезла, а овощи стали тереть на терке.

Салат Шуба Салат Пассажирский Впервые это блюдо появилось в кулинарных книгах в 1970-е годы и считается, что оно придумано советскими поварами. По легендам салат подавали на теплоходах и в вагонах-ресторанах поездов. Состоит этот салат из обжаренной печени, лука, маринованных огурцов, майонеза и специй. Рецепт публиковали в женских журналах, этот салат подавали в поездах и вокзалах. А потом он плавно перекочевал на кухне советских женщин. Субпродукты, в том числе и печень, достать было в те времена гораздо легче мяса. Поэтому салат стал очень быстро популярен.

Салат Пассажирский Студенческий суп Настоящий бюджетный суп с голодных времен. Считается, что его действительно придумали студенты и варили такой суп в общежитиях, иногда – на большое количество голодных ртов. Варился бульон из обычных сосисок, которые в магазине купить можно было. Далее в бульон добавляли любые продукты, которые были под рукой – картофель, морковь, луковицу. И несколько плавленых сырков, которые давали супу насыщенность и плотность. Остальные ингредиенты – по мере доступности. Стоит отметить, что с исчезновением пустых полок в магазине этот суп утратил актуальность. Но плавленые сырки в первое блюдо сейчас добавляют во многих рецептах.

Студенческий суп Гороховый суп Легендарный суп, который до сих пор готовят многие. Во времена СССР – это блюдо было доступно, поскольку для его приготовления требовались горох или брикеты, несколько картофелин и лук. Его готовили в рабочих столовых, студенты и для школьников. И обязательно – дома. Это было обычное обыденное первое блюдо, которое готовили из брикетов и добавляли гренки в виде мелких кубиков. Кстати, этот суп считается традиционным во многих странах мира и впервые о нем упоминается в записях Аристофана. Его готовили в старой Греции, и торговцы продавали горячий суп на улицах Афин. В Британии в этот суп начали добавлять копченость, солонину, которую в современном мире заменили сало. Такой суп готовили на флоте. Также существует легенда, согласно которой густой суп из гороха, картофеля, соленых свиных ушек, хвостиков и ножек изобрели в Берлине в XIX веке.

Гороховый суп Макароны по-флотски Вы удивитесь, но это блюдо – импровизация итальянской пасты. В СССР не было достаточного количества ингредиентов, потому блюдо значительно упростили. Макароны с обжаренным фаршем и посыпанные творогом подавали во всех столовых, в санаториях и лагерях для детей. Рецепт был самый простой: отварные макароны перемешивали с фаршем, обжаренным с луком в пропорции 50:50.

Макароны по-флотски Манная каша В советское время манка была самой доступной и дешевой крупой. Потому кашу готовили во всех домах, подавали ее в школах и санаториях, готовили в столовых. Люди, выросшие во времена СССР, до сих пор вспоминают кашу с комочками с ужасом и содроганием. При приготовлении каши в больших объемах повара не сильно переживали о ровной консистенции блюда. Потому помешивали ее очень редко. Кроме того, в советских семьях такая каша считалась отличным блюдом для детей – она надолго давала сытость, рыхлые щечки и дети ели ее с удовольствием. Мифы о полезности манной каши были опровергнуты медиками уже гораздо позже – успело вырасти несколько поколений.

Манная каша Напомним, ранее мы писали о том, что на старых советских фото показали суровую правду о магазинах. Также мы рассказывали о том, какие лайфхаки времен СССР прижились навечно.