Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 установил официальный курс евро на уровне 32,27 гривен за евро. Это на 36 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 7 февраля 2022 установлен на таком уровне: 32,2745 гривен за евро (+0,3547 грн). При этом курс евро на 4 февраля составляет 31,9198 гривны за евро.

Скриншот bank.gov.ua Таким образом, курс евро вырос после понижения накануне.

Скриншот bank.gov.ua На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,13 гривны за евро. Курс покупки составляет 32,11 гривны за евро.