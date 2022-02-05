С начала суток 5 февраля со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На Донбассе ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11.00 в Facebook. Как отмечается в сообщении, в сторону Пищевика Волновахского района кафиры открывали огонь из стрелкового оружия. "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное", — говорится в сообщении. Напомним, до этого в течение трех дней в Донбассе наблюдалась тишина. Обстрелы не фиксировались с 3 февраля.