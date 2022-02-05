Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 января – 4 февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 333,7 млн долларов. При этом впервые с начала года НБУ не продавал валюту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ. Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты в условиях укрепления гривны. За последнюю неделю курс доллара упал на 2,2% с 28,78 на 31 января до 28,14 гривны за доллар на 7 февраля. С начала года НБУ купил на межбанке 353,7 млн. долларов и продал 1 511,2 млн. долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 157,5 млн долларов. Напомним, в НБУ не раз заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.