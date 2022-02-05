Жена победителя "Голоса страны" и "Голоса. Дети" Романа Сасанчина, Иванна с лунной дочерью Элизабет попала в стационар тернопольской больницы с коронавирусом. Сначала заболели молодые родители, а потом уже и малыши. Девушка сетовала на то, что в палате нет надлежащих условий и сожалела, что вызвала скорую и легла в больницу с младенцем. В Instagram Stories Иванна рассказала, как обстоят у нее дела через пару дней после госпитализации. Жена певца пожаловалась на плохое самочувствие. К тому же молодая мама очень устала, ведь ее маленькая доченька не спит несколько ночей и плачет. "У меня вчера начал очень болеть живот, а сегодня уже так болит, что не выдерживаю. Малышка с рук не слезает уже третью ночь, ходим по палате туда-сюда. Надеюсь, что сегодня смогут отпустить домой. Если сегодня еще и весь день и вечер на руках будет, так я точно отсюда не выйду, а выползу", — написала Иванна.

Скриншот (instagram.com/annavi_i) Также она рассказала о сложной ночи с Элизабет. "Вчера всю ночь ходила по палате, убаюкивала ребенка. Когда я садилась, она просыпалась и начинала кричать, поэтому мы всю ночь "качались", — рассказала молодая мама. Кстати, на днях Роман, отвечая на вопросы подписчиков, отметил, что пара хочет еще детей, но пока молодым родителям сложно с маленькой дочерью, и с вопросом пополнения в семействе они точно подождут. Кстати, Омикрон подхватила украинская певица Мила Нитич. Артистка болеет 1,5 недели, у нее пропало обоняние, а сильный кашель удалось убрать только антибиотиками.