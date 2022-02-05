В Пекине завершились соревнования по мужскому могулу, дисциплине лыжного фристайла. Золотую медаль завоевал шведский спортсмен Уолтер Уоллберг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады. Сегодняшнее "золото" стало первым для олимпийской сборной Швеции. Кто стал призером соревнований: "золото" – Уолтер Уоллберг (Швеция); "серебро" – Микаэль Кингсбери (Канада); "бронза" – Икума Хорисима (Япония). Украинские спортсмены участие в этих соревнованиях не участвовали. Сейчас медальный зачет Олимпиады в Пекине выглядит так: Напомним, сегодня определился победитель гонки на коньках на дистанции 3000 метров среди женщин. Кроме того, РБК-Украина рассказывало, кому досталась первая золотая медаль Олимпиады в Пекине.