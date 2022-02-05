Нидерландка Ирэн Схаутен победила на дистанции 3000 м у женщин. Первое персональное "золото" спортсменка оформила с рекордом. Об этом сообщает РБК-Украина. 29-летний конькобежец финишировал с результатом три минуты и 56,93 секунды. Это новый олимпийский рекорд . После Схаутен финишировала представительница Италии Франческа Лоллобриджида . Заперла тройку призеров канадка Изабель Вайдеман . Украинки в этой дисциплине не выступали. Зимние Олимпийские игры в Пекине – вторые в карьере Схаутен . В Пхенчхане 4 года назад она завоевала бронзовую медаль в масс-старте. Отметим, что сегодня первая золотая награда Игр 2022 года досталась норвежке Терезе Йохауг в скиатлоне. Напомним, что 5 февраля на Олимпийских играх соперничают и украинцы. К слову, в преддверии Олимпиада-2022 официально началась с церемонии открытия.