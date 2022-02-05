Правоохранители разоблачили в Киевской области банду, которая подделывала визы стран Евросоюза, для дальнейшей нелегальной переправки людей через границу. Главарем банды оказался 34-летний нелегал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию. Поддельные визы производились на территории России. "Клиенты" лично встречались с участниками банды и платили задаток в сумме 300 евро. "Документы" они получали через 2 недели, после чего отдавали оставшуюся сумму. Правоохранители провели обыски по месту жительства 34-летнего иностранца и изъяли деньги, поддельные документы и другие вещественные доказательства. Фигурант был задержан и сообщил ему о подозрении в незаконной переправке людей через границу. "Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — рассказали в полиции.

Фото: полиция задержала главаря банды (npu.gov.ua) Напомним, недавно на Донбассе военнослужащие Нацгвардии задержали двух иностранцев-нелегалов.