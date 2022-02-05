Пока правоохранительная система будет находиться под стопроцентным контролем власти, она не будет эффективна. Следует принять закон об оппозиции и предоставить ей действенные полномочия по контролю за системой правоохранительных органов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Татьяны Плачковой в эфире телеканала "Украина 24". Политик подчеркнула, что новости уходящей недели заставляют снова затронуть эту тему и поговорить об эффективности, точнее — неэффективность правоохранительной системы нашей страны, которая работает исключительно в пользу власти, покрывает и прикрывает ее действия или бездействие. "Каждый человек, хоть раз столкнувшийся с необходимостью обращения к стражам порядка, знает — система работает исключительно на власть. На справедливость вряд ли стоит рассчитывать, когда все построено так, что почти каждый правоохранитель, тем более с должностью, — свой человек для представителей власти , которая покрывает и прикрывает своих. Именно это корень проблемы. И эту цепь нужно разорвать", — отметила она. Народный депутат подчеркнула, что кроме требований по профессионализму и недопустимости назначения случайных людей типа кума, свата, друга или знакомого по "кварталу" правоохранительная система не должна быть в руках власти. Требуется установленный на законодательном уровне механизм, согласно которому полномочия по контролю за деятельностью правоохранительных органов закрепляются за оппозицией. "Мы должны принять закон об оппозиции и предоставить именно ей веские полномочия по действенному контролю над правоохранительными органами. Безусловно, мировая практика показывает, что идеальную на 100% правоохранительную систему вряд ли удастся построить, но на том, что она полностью контролируется властью, следует поставить точку", — резюмировала Татьяна Плачкова. Как сообщалось, ранее Плачкова заявляла, что тяжелая экономическая и политическая ситуация, в которой находится Украина, может стать для нее окном возможностей, если официальная позиция по установлению мира будет четкой и конкретной.