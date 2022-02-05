После того как человек переболел COVID-19, некоторые симптомы могут оставаться в течение длительного времени, которые могут продолжать негативно влиять на человека. Это явление получило название постковидный синдром. Подробнее о симптомах постковидного синдрома и как его преодолеть – в материале РБК-Украина. Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, включая молодых людей и детей. При этом такой диагноз могут поставить только в том случае, если пациент не имеет других заболеваний, которые могли бы объяснить возникшие нарушения. Симптомы постковидного синдрома У постковидного синдрома достаточно много симптомов, однако основными из них являются: слабость, истощение, длительный кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса, нарушение сна, тревожность, нарушение сна, депрессия, головные боли, суставной синдром, выпадение волос. Симптомы могут присутствовать у человека от 5 до 12 недель и дольше после перенесенной болезни. Однако в некоторых случаях синдром может занять до года. Как преодолеть постковидный синдром Для того чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют соблюдать общие правила здорового образа жизни. В частности, нормализовать сон и спать не менее 7-8 часов в сутки, сбалансированно питаться, делать физические упражнения, больше гулять на свежем воздухе, делать упражнения для тренировок мозга и когнитивных способностей. Ученые США считают, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека. Больше о так называемом "затяжном COVID" вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он угрожает".