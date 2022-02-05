Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удивлен информацией из США о том, что Россия может воспользоваться фейковым видео как поводом к вторжению. По его мнению, нет ничего, чего бы она не могла сделать, чтобы спровоцировать войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в CNBS. По его словам, США предупредили Украину о том, что у них есть такая информация, незадолго до ее официального обнародования представителем Госдепартамента Недом Прайсом. "Теперь мы с нетерпением ждем подробностей. Но если вы спросите меня, есть ли что-то, чего Россия не могла бы сделать, чтобы спровоцировать войну, мой ответ будет отрицательным. Все возможно, и мы должны учитывать все риски", — добавил Кулеба. Напомним, ранее американская разведка сообщила, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. Якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти обвинения "бредом".