План российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных центров. В дальнейшем кафиры намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild. Этап 1 – сдача городов Согласно плану, полученному Bild от службы иностранной разведки, российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны после уничтожения украинских сил в полевых условиях. Впоследствии в городах будут активизированы уже ввезенные агентурные ячейки и лояльные Путину политики и, кроме того, "агенты спецслужб проникнут в города". Перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" российским оккупантам. В дальнейшем российским спецслужбам предстоит "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах". Согласно отчету разведки, доступному Bild, эта практика будет использоваться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины мирным путем не перейдут под контроль России. 2 этап – созыв "Народного совета" После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под контролем России, путинский режим планирует создать фиктивный парламент, так называемый "Народный совет". Он должен заменить настоящий парламент, Верховную раду, а затем объявить его недействительным. Спецслужба делает вывод, что "этот Народный совет станет марионеточным законодательным органом Украины так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами". С "Народного совета" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, эти "бюрократические маневры" придадут перевороту российских оккупантов "видимость демократии и права". Такие действия будут сопровождаться массированными пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захваты Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации". Секретная служба уверена, что тогда самая темная часть плана Путина будет приведена в действие. Потому что у нового марионеточного правительства будет только одна задача: сломить сопротивление миллионов украинцев российской оккупации. В секретном отчете говорится буквально: "Задачей этого органа будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость". Далее в сообщении говорится, что "лагеря для содержания проукраинских активистов" уже планируются и составляются списки заключённых в лагеря. Остальное население будет угнетено и терроризировано массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб до тех пор, пока сопротивление российским оккупантам не будет сломлено. Подавление демократического движения после сфальсифицированных выборов в Беларуси в 2020 году может служить образцом. Секретная служба заключает: "Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения настоящей капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти". Цель: Новое "союзное государство" Согласно данным Bild, "российская Федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и сейчас готовит пророссийские группы для развертывания в Украине". Российский президент Владимир Путин поставил перед ним задачу "вербовать украинских политиков и устранять противников Кремля". Перед вновь созданным "полицейским государством" в Украине будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России". Таким образом, целью Путина является "союзное государство", состоящее из сегодняшних Украины, Белоруссии и России с местными марионеточными режимами, основанными на советской модели, и центральным управлением из Москвы. Также основываясь на последних выводах о запланированном подавлении украинского населения, спецслужбы, предоставившие информацию Bild, называют "полномасштабное вторжение теперь наиболее вероятным сценарием". Атака может начаться уже в феврале По данным спецслужбы, это произойдет "в феврале, но не позже марта", "если Путин не передумает". На вопрос Bild в российском посольстве заявили, что сценарий вторжения и путча представляет собой "странную смесь домыслов и слухов", которую "посольство принципиально не комментирует". Напомним, Министерство иностранных дел Британии обвинило Россию в намерениях создать в Украине марионеточные власти после военного вторжения.