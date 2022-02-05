4 марта 2022 года вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в поверхность обратной стороны Луны. Американский предприниматель Илон Маск не планировал подобный сценарий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ars Technica. Ракета была запущена в феврале 2015 года. Она удачно вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR. Он необходим для того, чтобы наблюдать Землю и Солнце. Что же касается второй ступени, она сожгла топливо, осталась в космосе и стала двигаться хаотично орбите. Метеоролог Эрик Бергер рассказал, что сейчас фрагмент космического мусора летит в сторону Луны со скоростью 2,58 километра в секунду. Масса второй ступени ракеты – 4 тонны. Согласно расчетам аналитиков, столкновение состоится 4 марта. Аналитик данных Билл Грей отметил, что столкновения мы не увидим, так как ракета врежется в обратную сторону Луны. Ранее Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса. Также SpaceX представил премиум-подписку сети Starlink.