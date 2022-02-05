Между ревакцинацией и бустерной дозой против коронавируса имеется существенная разница, причем и для срока действия COVID-сертификата. Министерство здравоохранения Украины объяснило отличия. О разнице между бустерной и дополнительными дозами вакцины против коронавируса – в материале РБК-Украина ниже. Бустерная доза Как отметили в Минздраве, бустерная доза вакцины от коронавируса предназначена для восстановления защиты у получивших базовый курс прививки. Бустерную дозу следует делать: всем, кто получил базовый курс прививки в возрасте от 18 лет; для усиления иммунитета, защитные функции которого со временем снижаются; в период от 180 до 270 дней после второй дозы. Дополнительная доза Ревакцинация от коронавируса требуется людям, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28-90 дней после основного курса прививок. Дополнительную дозу производят в следующих случаях: только людям с ослабленным иммунитетом в результате тяжелых заболеваний; для усиления защиты у людей, у которых не сформировался необходимый иммунитет от коронавируса после двух доз; Дополнительную дозу следует сделать через 28-90 дней после второй дозы. Важно! Люди с ослабленным иммунитетом, получившие дополнительную дозу вакцины от коронавируса, могут получить бустерную дозу. Привиться можно через три месяца после ревакцинации. Оптимальный срок – от 3 до 6 месяцев. Бустер, ревакцинация и сертификат COVID У ревакцинации и бустерной дозы против коронавируса есть еще одна существенная разница. Она относится к сроку действия COVID-сертификата: бустерная доза продлевает его действие на 270 дней с даты ее введения; в случае с ревакцинацией срок COVID-сертификата остается неизменным – 270 дней с даты введения второй дозы.

Фото: отличия ревакцинации и бустерной дозы от коронавируса (facebook.com/moz.ukr) Напомним, 1 февраля "Действие" получило обновление — в приложении появилась возможность получить сертификат о получении бустерной дозы от коронавируса. Отметим, в Министерстве экономики сообщили, сколько будет действовать программа по выплате "ковидной тысячи".