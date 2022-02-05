Ко Дню святого Валентина большинство брендов готовят новые коллекции. Не упустила такой возможности и одна из самых успешных в мире бизнес-леди Ким Кардашьян. Для своей марки Skims она выпустила капсулу, отвечающую всем запросам романтического праздника в году. В коллекцию вошли пижамы, кроп-топы, классические модели нижнего белья, бра, боди, шорты, брюки и обтягивающие платья. В цветовой гамме преобладают сочные розовые и кукольные оттенки, а также песочный, молочный и классический черный. Все вещи были сшиты в широкой размерной сетке, от XXS до 4XL. А в съемке приняли участие девушки разного типажа, оттенка кожи и комплекции. Причем фото были отретушированы по минимуму.

Новая коллекция Ким Кардашян (фото: instagram.com/SKIMS) По традиции сама Ким примерила пару комплектов: шелковые шорты с топом, а также трикотажный розовый кроп-топ из бикини. Новые стили, новые цвета, новые способы сделать все возможное в самый сексуальный день года. Ограниченный выпуск сексуальных комплектов и роскошных мелочей, в которые можно влюбиться, созданных для всех ваших планов на нерабочее время, – пишут создатели, напоминая, что шелковые новинки "слаще конфет".

Ким Кардашьян в новинках (фото: instagram.com/SKIMS) Ранее мы писали, что Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем Рождения и преподнес дорогой сюрприз. Ранее мы вспоминали, что Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком"