Актриса и модель, звезда "Эйфории", Барби Феррейра не устает удивлять и восхищать фанатов: на этот раз девушка предстала в образе героини романа Вирджинии Вульф "Орландо". В новом амплуа, в пышных юбках, с длинными волосами и высокой прической, она снялась для обложки Who What Wear. Изысканными кадрами WWW и сама модель поделились на своих страницах в Instagram. "Добро пожаловать в эпоху Барби Феррейры. It-girl из поколения Z сделала себе имя задолго до того, как ее роль в сериале HBO Euphoria привела ее к полноценному звездному статусу, и она только начала!

Фанаты звезды не ожидали такого поворота (фото: instagram.com/barbieferreira) Для нашей февральской фотосессии для обложки она изображает героиню из "Орландо" Вирджинии Вулф, классического персонажа, которую она любит", — сообщается в посте.

Актриса "еще даже не начала!" (фото: instagram.com/barbieferreira) "Орландо" – один из моих любимых романов. Я обожаю образы героев: внешний вид, костюмы, удивительность всего этого, люблю каждую страницу!", — говорит Барби.

Девушка украсила обложку глянца (фото: instagram.com/whowhatwear) В материале для Who What Wear девушка рассказала об эволюции Кэт Эрнандес, экспериментах с модой, планах на будущее и многом другом. Посмотреть эту публикацию в Instagram

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