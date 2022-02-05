На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине представитель росСМИ беспардонно влез в беседу между украинским журналистом и фигуристами Софией Голиченко и Артемом Даренским со своим вопросом, а ответ позже был издан якобы "интервью". Об этом заявила тренер спортивной пары Лилия Батутина в своем Facebook. Она очень эмоционально отреагировала на ситуацию с такой провокацией на Играх со стороны российской прессы, и весьма нелестно высказалась о подобном "приеме". "Какие же мра…и… фу… Это все что нужно знать о подлости российских СМИ… Тоскливо, противно… как можно так с детьми?… г*внюки…"- возмущается тренер. Батутина подчеркнула, что фигуристы Голиченко и Даренский разговаривали с украинским журналистом и ему давали интервью, но не русскому.

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский на Зимней Олимпиаде-2022 (фото: facebook.com/olympicua) Когда же представитель росСМИ влез в разговор с вопросом "Общаетесь ли вы с командой ОКР?", спортсмены ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом". Также в своем посту Батутина добавила скрин публикации, как позже была представлена и растиражирована в СМИ реплика украинских спортсменов.

Фото: скрин facebook.com/liliya.batutina Напомним, на Играх-2022 в Пекине на командном турнире по фигурному катанию за свое выступление пара из Днепра Артем Даренский и София Голиченко получили 53.65 балла, что принесло девятый результат. Ниже – фото с выступления фигуристов, попавших в топ-10 на Олимпиаде.

Выступление фигуристов Голиченко и Даренского на Олимпиаде-2022 в Пекине (фото: facebook.com/olympicua) Ранее мы писали, что 4 февраля во время матча Украина-Россия болельщикам запретили петь известную песню о Путине.