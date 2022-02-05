Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Также они показали очевидную корреляцию между дефицитным состоянием и смертностью. Об этом пишет EurekAlert. По словам ученых, наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили исследовать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет до COVID-19 и сравнили их с течением болезни. В результате оказалось, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19. Как проводили эксперимент Витамин D полезен при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции. Все потому, что он играет немаловажную роль в стимулировании иммунной системы. Ученые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1176 человек. Оказалось, что дефицитные состояния в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19. К тому же, смертность на фоне дефицита составляла 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%. Ученые подытожили, что низкий уровень витамина D способствует тяжести и смертности от COVID-19. Кто в группе риска людям с ожирением, имеющим индекс массы тела выше 35; вегетарианцы; люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени; пожилые люди. Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, когда при COVID-19 следует вызвать скорую. Также мы писали, что ученый объяснил причину вспышки коронавируса в Украине.