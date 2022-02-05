Кличко возвращается в большую политику. Это продемонстрировал съезд "УДАРа". И вероятно, что в ближайшее время именно УДАР станет центром объединения политсил в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Вадима Карасева в Facebook. "Съезд УДАРа продемонстрировал, что Кличко возвращается в большую политику. Кличко выступил с инициативой созвать Национальный форум единства. Также на съезде представили экономический план партии и выдвинули кандидатом на 206-й округ секретаря Черниговского горсовета Александра Ломака. Но политика – это не только Содержание, но и форма Форма тоже была соблюдена: значительный список иностранных политиков, приславших свои видео-обращения (Дональд Туск, Элмар Брок, Карл Нехаммер) Но главное – гости съезда с украинских политиков: Порошенко, Рудык из "Голоса" ", представители "Батькивщины" (Тимошенко не смогла по состоянию здоровья)", — написал Карасев. Эксперт пришел к выводу, что "УДАР" в скором времени станет центром объединения политсил в Украине. "Похоже, что в украинской политике развернулась борьба: кто-то перетянет Кличко на свою сторону. Так или иначе на это намекал каждый выступавший гость. Сам Кличко в своем выступлении четко заявил: на выборы "УДАР" пойдет сам. То есть не к кому присоединяться он не собирается. Это понятно. Но это не исключает момента, когда будут присоединяться уже к нему. И здесь все может быть очень интересным: очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине", — заявил Карасев. . В общем, Кличко возвращается в большую политику. И этим съездом он продемонстрировал серьезность своих намерений, резюмировал политолог. Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу по защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Также на XXV съезде "УДАРа" команда представила экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины. Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной рады по 206 округу – председателя Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломака.