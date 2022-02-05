Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt am Sonntag. "Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен", — отмечает издание. В компании "Укрэнерго" изданию Welt сообщили, что в случае если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме. В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом. Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском "Системном операторе Единой энергетической системы", отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу. Напомним, министр энергетики Германа Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году. По его словам, нынешней зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме. Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023 году на полноценную работу синхронно с европейской".