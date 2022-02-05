Сегодня Отдельная Одесская авиационная эскадрилья получила три современных борта французской компании AIRBUS H125. Их снабжение происходит в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу. Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, включая и инфракрасный свет. Это оборудование позволяет вести съемку видео в хорошем качестве, а также с помощью спутникового оборудования передавать его в режиме реального времени. Также вертолеты оборудованы системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые можно использовать синхронно, с системой оптико-электронного наблюдения. топлива и имеют лучшие маневрирующие характеристики. Также дальность полета новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость – 220 км/ч. Эти вертолеты украинские пограничники будут использовать уже в ближайшее время. Ожидается, что они будут патрулировать регион Черного моря.

Напомним, что РБК-Украина сообщало, что Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе. Вчера в Украину прибыл седьмой самолет военной помощи от США.