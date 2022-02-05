Федеральное министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит второй визит в Украину. Она будет находиться в Украине 7-8 февраля по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД). "Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной", — говорится в сообщении. Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, отметили в МИД. По данным пресс-службы, Кулеба и Бербок проведут совместную пресс-конференцию в онлайн-формате 7 февраля в 17:10. Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан планирует посетить Украину 7-8 февраля. Напомним, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс подтвердила свой визит в Украину на следующей неделе.