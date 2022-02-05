Победительница проекта "МастерШеф10" Яна Балог покорила строго судью Эктора Хименеса-Браво своей фирменной рыбкой в ореховой панировке с двумя гарнирами. После этого рецепт кулинарного шедевра захотели узнать многие зрители. На странице в Instagram она поделилась видеорецептом поэтапного приготовления вкусного блюда. Дорадо в ореховой панировке с морковным пюре и соусом Бер Блан Готовим блюдо поэтапно, а затем при подаче соединяем компоненты. Филируем и маринуем рыбу : чабрец, соль, перец, масло/можно лимонный сок. Пока рыба маринуется, готовим два гарнира и соус.

Дорадо в ореховой панировке покорило Эктора (www.pexels.com) Морковное пюре : На сковороду со сливочным маслом и растительным маслом добавляем мелко рубленый лук, цедру и сок апельсина, чабрец, морковь, соль/перец. Пюре можно приготовить двумя способами: запечь в духовке и перетереть блендером, немного потушить в сковороде, залить водой, отварить, добавить немного сливок и перебить блендером, а затем протереть через сито. Цветная капуста идет как второй гарнир: Бланшируем капусту 2-3 минуты. Доводим до готовности на сковороде со сливочным маслом, тимьяном и специями. В конце можно добавить сыр или копченую паприку.

Цветная капуста стала одним из гарниров к рыбе (www.pexels.com) Соус Бер Блан Нам понадобится: половина лука 150 г белого сухого вина чуть-чуть соли 50 г сливочного масла Кисловатый соус с ноткой вина, идеально подойдет к рыбке и сладковатому пюре. Выпариваем вино более чем на половину в смеси с луком, в конце добавляем масло и процеживаем сквозь сито. Ореховая панировка: 50 г фундука 10 г базилика 30 г пармезана 15 г панировочных сухарей Обжариваем рыбку до золотистой корочки на растительном масле с добавлением чеснока и чабреца. В конце добавляем сливочное масло и подливаем его на рыбешку, таким образом она приготовится с другой стороны. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Яна Балога (@yana_baloh) Готовое филе обваливают в ореховой панировке. На блюдо выкладываем порционно морковное пюре, обжаренную цветную капусту, поливаем рыбку готовое блюдо соусом. Также Яна поделилась рецептом вкусного и простого печенья с начинкой. Напомним, что ранее звезда "МастерШеф" научил готовить ризотто через 20 минут.