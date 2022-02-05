Солистка украинской группы "Лисапетный батальон" и народная любимица Наталья Фаллион призналась, что переболела коронавирусом. Женщине удалось справиться с болезнью, а вот ее любимого человека не стало. О страшной утрате в семье артистка рассказала в интервью "КП в Украине". По ее словам, любимого мужчины по имени Сергей не стало осенью 2021 года. До этого пара была вместе четыре счастливых года. "Мы заразились коронавирусом. Я выжила, а Сергей умер от коронавируса 30 сентября. Так что не все так просто. Я держусь. Люблю себя за то, что умею держаться", — заявила Наталья.

Наталья пытается не падать духом и спасается творчеством (instagram.com/nataliafalion) Фарион признается, что тяжело переносит потерю любимого. Ее спасает творчество, но женщине очень непросто оставаться одной. "У меня тяжелые ночи, я плохо сплю. Мнения нельзя прогнать. Если бы можно было просто шторку закрыть! Но нахожу себе занятие, все время стараюсь быть в движении, у меня всегда многолюдно", – рассказала Наталья. После похорон Сергея некоторое время звезда "Лисапетного батальона" жила у дочери в Киеве, а затем вернулась в родное село. Напомним, что ранее стало известно о диагнозе украинской певцы Милы Нитич – артистка слегла с Омикроном. К слову, Камалия подхватила флурону – одновременно заразилась коронавирусом и гриппом.