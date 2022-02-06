Всю неделю мы ждем выходных и мечтаем только об одном: отключить будильник, чтобы хорошенько выспаться. Но на самом деле это может оказать губительное влияние на ваш режим сна, считает эксперт из сна Стефани Ромишевски. "Наслаждение" сна в выходные часто только усугубляет плохие циклы сна и может привести к бессоннице", — передает ее слова Express.

Эксперт отметила, что позволять себе поспать дольше время от времени – нормально, однако не стоит превращать это в привычку.

"Когда мы долго лежим, нашему мозгу трудно понять, когда нужно испытывать сонливость, поскольку за его ощущениями у вас был "дополнительный" сон, даже если вы легли спать позже и не выспались", – говорит Стефани.

Что касается поддержки режима, вы должны подготовиться ко сну, соответствующим образом адаптировав свой распорядок – сократив время перед экраном телефона или телевизора примерно на один-два часа, прежде чем лечь спать.

Привычная рутина жизненно важна, чтобы "поддерживать синхронизацию циклов сна вашего тела", объяснил специалист по изменению поведения доктор Рошан Мохидин.

Длинный сон на выходных нарушит ваш режим и ухудшит сон в целом (фото: freepik.com)

Даже если вы работаете из дома и не тратите время на дорогу, не стоит ложиться спать позже и проводить в постели больше времени, как бы это ни было заманчиво. Как мы сообщали ранее, специалист по сну научил, как молниеносно заснуть. К слову, Холли Берри научила готовить расслабляющий напиток, который поможет уснуть.