Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк", стартующего на телеканале СТБ 4 марта, 32-летний бизнесмен Алекс Топольский поделился своим мнением о том, как должно проходить первое свидание. На своей странице в Instagram мужчина посоветовал не устраивать с первой встречи подобие собеседования и пытаться сразу узнать все о партнере. "Исходя из своего собственного опыта, утвердительно акцентирую внимание на том, что на первом свидании не нужно рассказывать о себе все! И не нужно пытаться узнать о человеке все!" – считает Топольский. Он считает, что сначала стоит присмотреться – а вернее, принюхаться друг к другу. "Первое свидание – это так же, как у животных, процесс принюхивания (знаю-знаю, звучит не очень романтично), но это именно так. Принюхайтесь друг к другу, поймите, говорите ли вы на языке одной стаи или при звуке согласных от другого человека у вас внутри все сжимается", — советует новый "Холостяк". Алекс считает, что нужно быть самим собой, "ведь это сокращает время и энергию в будущем". "А то пока вы будете казаться не такими, какие вы есть, тратится много времени, энергии и все равно в результате вас поймают на поличном", — с юмором отметил он. В заключение бизнесмен напомнил, что первое свидание следует просто провести легко, весело и непринужденно. Напомним, что Александр родом из Львова, он живет в Майами и занимается недвижимостью. Несмотря на то что он построил в США успешный бизнес, так и не нашел свою вторую половинку и решил попытать счастья на родине.

Алекс Топольский будет искать свою любовь в Украине (фото: instagram.com/alexander_topolsky) Ранее мы публиковали топ-3 жизненных правила "Холостяка 12" Топольского, чтобы не упасть духом.