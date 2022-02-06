Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторил отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt. "У федерального правительства уже давно есть четкая позиция – даже в предыдущие законодательные периоды – мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации", – заявила Ламбрехт. По ее словам, на сегодняшний день продолжается диалог о мирном урегулировании. "В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, вернувшиеся за стол переговоров – например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача – снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", — добавила министр. обороны Германии. Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонное вооружение. Речь идет о боеприпасах для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для пулеметов. Также стало известно, что Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине вооружение израильского производства.