По состоянию на 6 февраля 2022 года в красной зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области — Ивано-Франковская и Ровенская. Но под угрозой перехода в нее находятся еще 10 регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Согласно данным Минздрава, критериям перехода в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями отвечают Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в "красную" зону достаточно двух.

Фото: карта карантина в Украине Самая благоприятная ситуация в Полтавской и Кировоградской областях, где нет превышений нормы ни по одному из критериев. Вместе с ними в "желтой" зонте карантина остаются Днепропетровская и Запорожская области. Ограничение "красной" зоны При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается: работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на нанос, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д., работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей, работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки. В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. В "красной" зоне учебные заведения могут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. Ограничения не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей) "зеленого" сертификата COVID. Отметить, "красную" зону должны расширить еще 4 февраля. Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом среди детей и родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды.